ФОТО. В Клайпеде задержана партия контрабандных сигарет на 2 млн евро

Литовские пограничники задержали в Клайпеде почти 450 тысяч пачек контрабандных сигарет на сумму более 2 миллионов евро, сообщила Служба охраны госграницы Литвы.

Гражданину Беларуси, задержанному при перевозке сигарет, грозит до восьми лет тюрьмы. В понедельник ему была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на месяц.

В субботу в Клайпеде, на территории автозаправочной станции проводился досмотр тягача с полуприцепом. Тягач Mercedes Benz с полуприцепом Krone имел литовские номерные знаки. За рулем грузовика находился 34-летний гражданин Беларуси.

Пограничники обнаружили в полуприцепе почти 450 тыс. пачек сигарет Marlboro, Marlboro Gold, Winston Blue и Prince Red без акцизных марок. Их стоимость в Литве, включая обязательные налоги, превышает 2 млн евро.

По факту незаконной реализации подакцизных товаров начато досудебное расследование.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !