Будут ли в Латвии штрафовать за превышение скорости до 10 км/ч?

Во вторник, 25 февраля, Кабинет министров рассмотрел доклад Министерства сообщения с оценкой реализации Плана обеспечения безопасности дорожного движения на 2021–2027 годы. Этот документ стал прощанием и завещанием со стороны уходящего министра Каспарса Бришкенса. Предлагается сильно ограничить скорость в отдельных местах и чаще изымать автомобили у недобросовестных водителей.

Перед презентацией доклада уходящий министр транспорта Каспарс Бришкенс заявил, что этот отчет - результат полутора лет работы его команды. Он пожелал, чтобы безопасность дорожного движения вошла в число главных приоритетов его последователя.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !