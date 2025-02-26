БПБК проверит закупку штативов для креплений велосипедов в новых электропоездах Vivi

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) обратило внимание на закупку оборудования для креплений велосипедов в новых электропоездах.

В БПБК агентству LЕТА сообщили, что бюро уделяет повышенное внимание финансово крупным закупкам, в том числе в сфере транспорта.

"Несомненно, эта закупка тоже привлекла внимание БПБК. Если БПБК увидит коррупционные риски или в его распоряжении окажется какая-либо другая информация негативного характера, которая будет свидетельствовать о входящих в компетенцию учреждения правонарушениях в ходе соответствующей закупки, БПБК незамедлительно отреагирует", - указали в бюро.

Установка креплений для велосипедов в новых электропоездах обойдется в 948 592 евро, в том числе в 806 303 евро составит софинансирование Европейского союза, сообщили ранее в АО "Pasažieru vilciens" (PV).

Все новые электропоезда планируется оборудовать креплениями для перевозки велосипедов до конца мая. В каждом электропоезде будут предусмотрены 12 мест для велосипедов.

PV начало перевозить пассажиров на электропоездах производства чешской компании "Škoda Vagonka" в середине декабря 2023 года. До этого поезда длительное время тестировались, но, несмотря на это, в декабре 2023 года и январе 2024 года они регулярно выходили из строя. Кроме того, в электропоездах не были оборудованы крепления для велосипедов.

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