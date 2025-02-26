ФОТО. В Латвию присылали наркотики почтой: марихуана из Таиланда и гашиш из Канады

В феврале 2025 года Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (далее – VID) направило в прокуратуры два дела для начала уголовного преследования по факту контрабанды наркотических веществ в почтовых отправлениях.

В обоих случаях наркотики были отправлены в Латвию посылками, задекларированными как предметы домашнего обихода: в одном случае из Таиланда, в другом — из Канады.

Один из уголовных процессов передан в прокуратуру для начала уголовного преследования в отношении пяти лиц за незаконный провоз через государственную границу Латвийской Республики наркотических веществ группой лиц и в крупных размерах. Один из подозреваемых помещен под стражу.

Как отмечет пресс-служба VID, в ноябре 2024 года сотрудники Таможенного управления VID обнаружили, что из Таиланда в Латвию по почте отправляются посылки с задекларированными предметами домашнего обихода, однако при проведении углубленного досмотра посылок в них обнаружили крупное количество наркотических средств — 2,003 кг каннабиса (сушеной марихуаны).

В ходе досудебного расследования были установлены пять лиц, причастных к контрабанде наркотиков из Таиланда в Латвию. Контрабанда осуществлялась в период с июля по октябрь 2024 года.

В свою очередь, второе уголовное дело передано в прокуратуру для начала уголовного преследования в отношении одного лица за незаконный провоз наркотических веществ через границу ЛР незаконным способом в крупном размере, а также за несанкционированное приобретение наркотических веществ в крупном размере с целью сбыта.

В январе 2024 года в Латвию была доставлена посылка с задекларированными предметами домашнего обихода из Канады. Однако при проведении углубленного досмотра в посылке нашли почти полкилограмма (489,3 грамма) гашиша и 2,277 кг каннабиса (сушеной марихуаны).

Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов поблагодарило своих коллег из Таможенного управления и их служебных собак, натренированных на обнаружение наркотиков, за участие и сотрудничество в выявлении вышеупомянутых нарушений.

Наркотики почтой - уже не редкость

В этом году Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов возбудило уже пять уголовных процессов по фактам возможного перемещения через государственную границу Латвийской Республики по почте наркотических или психотропных веществ, а также сырья (прекурсоров), предназначенного для производства этих веществ, новых психоактивных веществ или содержащих их продуктов, оборот которых запрещен или ограничен.

Кроме того, еще пять уголовных дел по фактам подобных нарушений направлены в суд.

Также с начала этого года при проведении почтового контроля сотрудники Таможенного управления выявили 14 подозрительных посылок. В восьми случаях лица не явились вскрывать посылки по приглашению таможни, и поэтому подозрительные почтовые отправления были переданы для уничтожения. В трех случаях груз был передан получателю уже после вскрытия.

Служба госдоходов напоминает: почтовые отправления находятся под особым контролем. На них распространяются все ограничения и запреты, установленные нормативными актами по перемещению товаров и предметов через госграницы.

Контрабанда наркотиков является тяжким или особо тяжким преступлением, за которое установлена ​​уголовная ответственность и предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Незаконные приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств в целях сбыта являются тяжким или особо тяжким преступлением, влекут уголовную ответственность и наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой и последующим пробационным надзором на срок до трех лет.

Fоtо: VID

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !