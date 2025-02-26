Отец несколько лет насиловал своих дочерей от двух браков: ему грозит пожизненный срок

Управление уголовной полиции Рижского региона передало в прокуратуру материалы уголовного дела с просьбой начать уголовное преследование в отношении мужчины, подозреваемого в особо тяжких преступлениях на сексуальной почве.

Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что отец долгое время растлевал и систематически насиловал трех своих малолетних дочерей от двух браков. В настоящее время мужчина содержится под стражей.

Как отмечает пресс-центр Госполиции, 30 октября 2024 года был начат уголовный процесс по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего лица. Под подозрением оказался отец девочки 2008 г.р.

Расследование было начато на основании информации, предоставленной матерью жертвы. Женщина заявила, что дочка рассказала ей, как отец, который на тот момент уже не жил с ними, ранее подвергал ее сексуальному насилию.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что отец растлевал несовершеннолетнюю девочку в период с 2015 по 2017 год. В то время ребенку было всего 7–9 лет.

Кроме того, в период с 2020 по 2022 год, когда его дочери было 12–14 лет, он неоднократно ее изнасиловал.

30 октября 2024 года Госполиция задержала мужчину 1949 года рождения по подозрению в совершении вышеуказанного тяжкого уголовного преступления. В качестве меры пресечения ему было избрано заключения под стражу.

В ходе расследования полиция установила еще двух жертв: ими оказались дочери задержанного от первого брака (1974 и 1977 г.р.).

Установлено, что в период с 1982 по 1993 год подозреваемый, используя свой авторитет, доверие потерпевших и их беспомощность, совершал длительное и систематическое сексуальное насилие, неоднократно насилуя своих несовершеннолетних дочерей.

Также был случай, когда отец изнасиловал свою старшую 18-летнюю дочь, когда она находилась в беспомощном состоянии.

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что подозреваемый хранил на принадлежащем ему ноутбуке несколько фотофайлов, содержащих детскую порнографию.

Оценив обстоятельства, доказанные в ходе расследования, полиция попросила прокуратуру привлечь подозреваемого к уголовной ответственности за двенадцать отдельных уголовных преступлений по десятку статей Уголовного закона Латвии.

За наиболее тяжкое из инкриминируемых преступлений может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок до двадцати лет с испытательным сроком до пяти лет.

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