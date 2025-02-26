ФОТО. Полиция перехватила летавший над тюрьмой дрон; задержан оператор и подельники

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), вечером 24 февраля сотрудники Отдела ресурсов и управления кризисными ситуациями Управления полиции порядка ЛРУП, исполняя свои служебные обязанности, заметили над территорией Даугавгривской тюрьмы в Даугавпилсе беспилотник.

Известно, что дрон в течение длительного времени целенаправленно летал над двумя зданиями на территории тюрьмы. При выяснении обстоятельств инцидента было также уточнено местонахождение пилота дрона.

Следует отметить, что после этого сотрудники Госполиции с помощью дрона обследовали территорию Даугавгривской тюрьмы и убедились, что данный беспилотник не использовался для доставки на территорию исправительного заведения каких-либо товаров.

На место происшествия, где было зафиксировано местонахождение пилота дрона, оперативно выехал сотрудник 8-й группы реагирования Южно-Латгальского участка полиции.

На трассе А13 в направлении Медуми сотрудник правоохранительных органов заметил автомобиль, в котором находились три человека. Сначала мужчины неохотно объяснили, что якобы приехали проверить машину, однако позже, когда полицейский заметил на заднем сиденье автомобиля дрон, признались, что пилотировали беспилотник над территорией тюрьмы. При этом они отказались предоставить маршрут полета дрона и не стали давать дополнительные пояснения.

Также было констатировано, что злоумышленники заклеили стандартные позиционные огни беспилотного летательного аппарата черной изолентой, чтобы его не могли обнаружить.

В целях проведения дальнейших процессуальных действий полиция изъяла два беспилотных летательных аппарата DJI mini, карты памяти и четыре мобильных телефона.

По факту происшествия возбуждено дело об административном правонарушении.

В Госполиции также напомнили, что для предотвращения нарушений подобного родa полиция тесно сотрудничает с Управлением мест заключения.

Fоtо: Valsts policija

Напомним, что 12 февраля сотрудники Государственной полиции задержали двух человек за попытку доставить в Рижскую центральную тюрьму мобильные телефоны и роутер с помощью дрона.

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