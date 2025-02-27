Сорвал флаг Украины и прославлял войну. В Даугавпилсе мужчину приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы

Латгальский районный суд приговорил мужчину к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за разжигание ненависти на национальной почве и другие преступления, а также к пробационному надзору сроком на один год, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Мужчина обвинен в совершении кражи, хулиганстве с повреждением имущества, нанесении телесных повреждений средней тяжести, разжигании ненависти на национальной почве, прославлении и оправдании военных преступлений.

Согласно обвинению, летом 2022 года мужчина в Даугавпилсе снял со здания украинский флаг с флагштоком и унес его.

В январе 2023 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в одном из магазинов Даугапилса штативом бил по полкам, на которых находились бутылки с алкогольными напитками.

Также летом 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и движимый гневом, обвиняемый ударил своего знакомого ножом в шею, причинив телесные повреждения средней тяжести.

В период с мая по июнь 2024 года обвиняемый разместил на TikTok в общей сложности десять видеороликов, в которых на русском языке делал заявления, оправдывающие и прославляющие военные преступления, и использовал агрессивную лексику в отношении украинцев, проживающих в Ирландии, тем самым разжигая ненависть и вражду по отношению к ним.

Прокурор удовлетворен вынесенным судом приговором и не намерен просить суд подготовить полный вердикт.

Подсудимый ранее был осужден семь раз за различные преступления.

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