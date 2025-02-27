ФОТО. Ушел из больницы и исчез: полиция ищет пропавшего мужчину

Зиемельское управление Рижского регионального управления полиции разыскивает Илью Светлова, которого в последний раз видели 26 февраля, в 16.15.
В это время мужчина вышел из лечебного заведения на улице Твайка и пропал.
Его приметы: рост 175 см, среднего телосложения, волосы короткие, темные.
Был одет: черная куртка, черные брюки.
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