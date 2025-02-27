ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую школьницу
Fоtо: Shutterstock

Госполиция разыскивает Владлену Юркьяне (2010 г.р.), которая 26 февраля вышла из школы в Риге, на улице Кр. Барона, и пропала.

Ее приметы: рост 150 см, среднего телосложения, волосы светлые.

Была одета: черная куртка до колен, светлая джинсовая куртка, белая обувь.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефону 112.

ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую школьницу
Fоtо: Valsts policija

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