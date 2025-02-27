ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую школьницу

Госполиция разыскивает Владлену Юркьяне (2010 г.р.), которая 26 февраля вышла из школы в Риге, на улице Кр. Барона, и пропала.
Ее приметы: рост 150 см, среднего телосложения, волосы светлые.
Была одета: черная куртка до колен, светлая джинсовая куртка, белая обувь.
Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефону 112.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь