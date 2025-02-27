В озере Бабите утонул любитель подледного лова

В озере Бабите в среду утонул любитель подледного лова, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вечером в среду спасатели получили информацию о том, что мужчина отправился на рыбалку на озеро и, вероятно, провалился под лед. На месте происшествия спасатели обнаружили на льду только рыболовные снасти.

Обследовав водоем, спасатели нашли тело мужчины.

ГПСС напоминает, что в настоящее время находиться на льду очень опасно. Визуально оцениваемая толщина льда не всегда является определяющим фактором, так как частые изменения погодных условий снижают его прочность.

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