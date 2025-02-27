Дело экс-помощницы врача, убившей новорожденного правнука, повторно рассмотрят в суде

Департамент Сената по уголовным делам отменил вердикт апелляционного суда по уголовному делу о похищении и убийстве новорожденного ребенка. Обвинения в тяжком преступлении были предъявлены прабабушке убитого младенца. Также она обвинялась в надругательстве над трупом. Однако, по мнению Сената, в вердикте апелляционного суда не было доказано, что тело младенца было осквернено

В обвинительном заключении указано, что обвиняемая имеет квалификацию помощницы врача, но не имеет соответствующего образования для принятия родов. С целью скрыть беременность своей внучки и совершить похищение и противоправное убийство новорожденного ребенка обвиняемая сама произвела роды, в результате которых на свет появился ребенок неизвестного пола с признаками жизни.

Чтобы скрыть факт рождения внучкой ребенка, обвиняемая, находясь в состоянии гнева за действия молодой матери, которая вступила в половую связь с мужчиной, сразу после родов, зная, что новорожденный ребенок и мать беспомощны, вынесла новорожденного из дома, тем самым похитив его.

Расследование показало, что прабабушка в неустановленном месте и при невыясненных обстоятельствах незаконно и преднамеренно убила ребенка, а также избавилась от тела.

Окружной суд признал женщину виновной в похищении ребенка, воспользовавшись его беспомощным состоянием, а также в убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии. Кроме того, ее признали виновной в надругательстве над трупом. В итоге, прабабушку приговорили к 18 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

При рассмотрении дела Сенат установил, что захоронение, сокрытие, вынос тела и необеспечение надлежащего захоронения не считаются надругательством, если обвиняемое лицо не совершало непосредственных действий над трупом.

В кассационной жалобе указывалось, что апелляционный суд не установил наличие у подсудимой умысла на убийство новорожденного.

В ответ на этот довод Сенат указал, что, вопреки тому, что было указано в кассационной жалобе, апелляционный суд оценил фактические обстоятельства преступления, предусмотренного Уголовным законом, и пришел к выводу, что обвиняемая совершила убийство новорожденного умышленно с прямым умыслом, поскольку осознавала характер своих действий, предвидела смерть новорожденного и желала ее.

Как уже сообщалось ранее, в ночь 4 апреля 2019 года бабушка, у которой есть медицинское образование, приняла роды у внучки, не вызвав бригаду Службы неотложной медицинской помощи. После этого женщина в припадке гнева забрала ребенка и унесла из дома, где при невыясненных обстоятельствах убила.

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