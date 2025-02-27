Пользователь TikTok сообщил Госполиции о пьяной матери малолетних детей

В ночь с 26 на 27 февраля Госполиция получила звонок от пользователя TikTok, который заметил стрим жительницы Вентспилсского края, находившейся дома с маленькими детьми в состоянии алкогольного опьянения.

Встревоженный пользователь соцсети сообщил дежурному полиции, что в эфире было видно, как малолетние дети просят, чтобы мама отвела их в туалет, однако, судя по виду женщины, она была не в состоянии помочь детям.

Полицейские оперативно прибыли по месту жительства женщины в волости Пилтенес. Несмотря на то, что на часах было уже больше 01.00, дети все еще не спали и смотрели телевизор. При этом они оказались сыты, ухожены, также установлено, что они регулярно посещают детсад.

Проверка показала, что женщина действительно пьяна — в ее организме констатировали 2,50 промилле. После этого полиция созвонилась с отцом детей, который в то время находился на работе. Получив сообщение, глава семейства вернулся домой и взял детей на себя.

В отношении матери начат административный процесс. За допущенное нарушение ей может грозить штраф в размере до 210 евро.

Госполиция поблагодарила бдительного пользователя социальной платформы, который оказался неравнодушным и передал важную информацию оперативным службам.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !