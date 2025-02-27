Отчим приговорен к 18 годам тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней падчерицы

Земгальский районный суд приговорил 54-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за изнасилование 12-летней приемной дочери, сообщили в прокуратуре.
Осенью 2018 года обвиняемый находился дома один с малолетней девочкой и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, дважды совершил в отношении нее действия сексуального характера.
Прокурор выразила удовлетворение постановлением суда и не планирует требовать подготовки полного приговора.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь