Объявленный в розыск Валерий Лазарев сам явился в участок полиции

В минувший вторник Рижский городской суд, основываясь на сообщении Госполиции, принял решение объявить в розыск Валерия Лазарева. Однако он добровольно явился в участок полиции, где и был задержан.

Ранее уже сообщалось, что Валерий Лазарев был осужден за нападение на юношу с украинским флагом.

"В среду вечером мужчина сам явился в полицейский участок, а затем его поместили в изолятор временного содержания", - пояснила порталу Delfi представитель пресс-центра Госполиции Гита Гжибовска.

Как уже сообщалось ранее, суд приговорил Лазарева к двум годам лишения свободы, однако он ходатайствовал об отсрочке исполнения решения. Рижский городской суд отклонил его ходатайство. Поскольку по указанным адресам с Лазаревым связаться не удалось, полиция запросила постановление об объявлении его в розыск.

Инцидент, по которому мужчине были предъявлены обвинения, произошел 20 мая 2022 года, когда от памятника Свободы до парка Узварас в Пардаугаве проходило шествие "За освобождение от советского наследия".

После шествия Лазарев проезжал на автомобиле BMW недалеко от места мероприятия, по улице Эдуарда Смильгя. Он остановил машину и нанес телесные повреждения молодому человеку 2003 года рождения, на плечи которого был накинут флаг Украины.

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