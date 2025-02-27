"Каждому не дашь охрану". Во время круиза для учащихся на пароме Tallink поступили сообщения о трех изнасилованиях

Шведская газета Expressen пишет, что во время организованного для школьников круиза на теплоходе Baltic Queen компании Tallink между Стокгольмом и Таллинном поступили сообщения о трех изнасилованиях. Позже выяснилось, что компания-организатор предлагает поездки и для эстонских студентов. Свои пояснения дало и паромное предприятие Tallink.