"Каждому не дашь охрану". Во время круиза для учащихся на пароме Tallink поступили сообщения о трех изнасилованиях

Шведская газета Expressen пишет, что во время организованного для школьников круиза на теплоходе Baltic Queen компании Tallink между Стокгольмом и Таллинном поступили сообщения о трех изнасилованиях. Позже выяснилось, что компания-организатор предлагает поездки и для эстонских студентов. Свои пояснения дало и паромное предприятие Tallink.
Круиз организовала компания Fun Cruises. Судно вышло из Стокгольма 17 февраля и вернулось обратно утром 19 февраля.
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