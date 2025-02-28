Суд приговорил педофила к восьми годам и восьми месяцам тюрьмы за нападение на девочку на автобусной остановке

В конце января Курземский районный суд приговорил ранее судимого педофила к восьми годам и восьми месяцам тюрьмы и пробационному надзору за сексуальное насилие в отношении девочки на автобусной остановке в Гробине, сообщили агентству LETA в суде.

Суд подчеркнул, что между обвиняемым и прокурором была заключена соглашение о признании вины, поэтому суд подтвердил достигнутую между сторонами договоренность

Обвиняемый запросил полный текст приговора, который доступен в канцелярии суда с 18 февраля. Приговор может быть обжалован до 3 марта, но пока этого сделано не было.

Ранее сообщалось, что в полицию поступило заявление о том, что в феврале 2024 года на автобусной остановке в Гробине мужчина совершил насилие сексуального характера, коснувшись рукой несовершеннолетней в области гениталий, после чего покинул остановку.

Через несколько дней полиция получила информацию о том, что мужчина начал преследовать женщину и ударил ее по ягодицам, после чего был арестован.

Мужчина имеет судимость за преступления против нравственности и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Он совершил это преступление в Гробине через восемь дней после освобождения из тюрьмы.

Полиция отмечает, что дети обычно не рассказывают о том, что с ними произошло, но если они все-таки доверились и рассказали родственнику или знакомому, полиция призывает их откликнуться и направить ребенка к специалистам, которые будут работать с ним дальше и изучать, через что ребенок прошел и что ему пришлось пережить.

Важно информировать специалистов о таких случаях и обязательно предоставить ребенку психологическую помощь. В данном случае девочка рассказала о случившемся своей семье, которая затем сообщила об этом в полицию.

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