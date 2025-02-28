За убийство матери в состоянии наркотического опьянения мужчина получил пожизненный тюремный срок

Рижский городской суд приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство собственной матери в состоянии наркотического опьянения. Также ему назначен трехлетний пробационный надзор и запрещено содержать животных любых видов в течение трех лет, сообщает агентство LETA.

В срок отбытия наказания зачтен период задержания и содержания под стражей — с 13 мая 2024 года по 20 февраля 2025 года, когда суд огласил приговор. До вступления решения в законную силу арест остается в силе.

С осужденного в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация за моральный ущерб в размере 50 000 евро, которую он должен добровольно выплатить в течение 30 дней после вступления приговора в силу. До полной оплаты процессуальных издержек и компенсации сохранен арест на имущество осужденного — квартиру стоимостью около 40 000 евро.

Приговор пока не вступил в силу. Участники процесса могут в течение 10 дней после его оглашения подать письменный запрос на подготовку полного текста решения. После этого приговор можно обжаловать в Рижском окружном суде в течение 10 рабочих дней.

Как сообщили в прокуратуре, мужчина обвинялся в убийстве матери с особой жестокостью.

13 мая 2024 года, находясь под воздействием наркотических веществ, он пришел в частный дом своей матери и нанес ей не менее пяти ударов тупым предметом по голове и не менее трех — по телу. Затем начал душить женщину, что привело к механической асфиксии.

Позже мужчина взял острый режущий предмет и нанес матери смертельное ранение в шею.

Кроме того, он обвинялся в жестоком обращении с собакой матери. После убийства женщины он также перерезал горло животному.

По словам обвиняемого, мотивом преступления стали галлюцинации, вызванные наркотическим опьянением. Однако следствие установило, что на момент преступления он осознавал свои действия и мог их контролировать.

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