В Пурвциемсе задержан заснувший на светофоре водитель. При обыске в его машине нашли наркотики

В рижском районе Пурвциемс полиция задержала водителя, который заснул на светофоре, а при обыске у него обнаружили наркотики, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

Вечером 22 февраля на перекрестке улиц Августа Деглава и Илукстес полицейские заметили автомобиль, который остановился на светофоре, но его водитель уснул.

Правоохранители разбудили мужчину. Отвечая на вопросы о случившемся, он заявил, что употреблял марихуану.

При обыске в салоне машины было найдено 15 пластиковых упаковок с наркотическими веществами. Всего изъято 11,6 грамма белого порошка, содержащего более пяти граммов "чистого" кокаина.

Кроме того, у мужчины были наличные деньги: 2210 евро, 300 долларов США, 300 китайских юаней (39 евро) и 100 молдавских леев (5 евро). Не исключено, что эти деньги могли быть получены от торговли наркотиками.

Задержанным оказался гражданин иностранного государства, родившийся в 1991 году. По факту возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических веществ без намерения сбыта.

Назначена экспертиза. Если подтвердится, что мужчина находился под воздействием наркотиков, его также привлекут к административной ответственности.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

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