ФОТО. Более 30 спасателей тушат пожар в пятиэтажном доме в центре Риги
Fоtо: LETA

В пятницу, 28 февраля, на улице Виландес в Риге загорелись чердачные помещения пятиэтажного жилого дома, а пламя стремительно распространяется, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

По данным службы, информация о возгорании поступила в 12:32.

В тушении пожара задействованы более 30 пожарных, восемь автоцистерн и три автолестницы.

В связи с происшествием на участке улицы Элизабетес ограничено движение транспорта.

ФОТО. Более 30 спасателей тушат пожар в пятиэтажном доме в центре Риги
Fоtо: Tatjana Fasta
ФОТО. Более 30 спасателей тушат пожар в пятиэтажном доме в центре Риги
Fоtо: Tatjana Fasta

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