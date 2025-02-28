ФОТО. Более 30 спасателей тушат пожар в пятиэтажном доме в центре Риги

В пятницу, 28 февраля, на улице Виландес в Риге загорелись чердачные помещения пятиэтажного жилого дома, а пламя стремительно распространяется, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
По данным службы, информация о возгорании поступила в 12:32.
В тушении пожара задействованы более 30 пожарных, восемь автоцистерн и три автолестницы.
В связи с происшествием на участке улицы Элизабетес ограничено движение транспорта.
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