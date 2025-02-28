ВИДЕО. На Вентспилсском шоссе под Кемери загорелся автобус Ecolines

По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в 1.00 на пульт дежурного поступил сигнал из Кемери, где на Вентспилсском шоссе загорелся автобус Ecolines.

По предварительным данным, огонь частично уничтожил автобус, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

В ГПСС отметили, что автобус горел открытым пламенем. Пассажиры и водитель успели эвакуироваться еще до приезда спасателей.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы. Движение по трассе в районе ЧП затруднено.

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