ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего полторы недели назад мужчину

Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает Айнара Пучку (1973 г.р.), которого в последний раз видели 17 февраля в Риге.
Мужчина может находиться в Даугавпилсе.
Его приметы: рост 179 см, массивного телосложения, волосы короткие.
Был одет: черная куртка, черные джинсы, черная шапка, черные зимние ботинки. С собой был рюкзак.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 112.
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