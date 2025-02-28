ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего полторы недели назад мужчину
Fоtо: Valsts policija

Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает Айнара Пучку (1973 г.р.), которого в последний раз видели 17 февраля в Риге.

Мужчина может находиться в Даугавпилсе.

Его приметы: рост 179 см, массивного телосложения, волосы короткие.

Был одет: черная куртка, черные джинсы, черная шапка, черные зимние ботинки. С собой был рюкзак.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 112.

ГосполицияРозыск

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