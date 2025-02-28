ФОТО. У гражданина Таджикистана изъяли поддельные документы на BMW 530D XDRIVE

Гражданин Таджикистана, имеющий временный вид на жительство в Латвии, был задержан литовскими пограничниками по подозрению в использовании фальшивого документа.

Таджика остановили для проверки на пограничном контрольно-пропускном пункте Кибартай, недалеко от границы с Россией. Ежавший в Калининградскую область 32-летний иностранец предъявил свидетельство о регистрации BMW с польскими госномерами.

У пограничников возникли сомнения относительно подлинности этого документа. После тщательного изучения сотрудники Государственной пограничной службы Литвы предположили, что данный документ является поддельным, поскольку он не был оформлен в соответствии с требованиями.

После допроса и избрания меры пресечения в виде залога гражданина Таджикистана освободили.

По делу начато досудебное расследование, которым руководит прокурор Мариямпольской окружной прокуратуры.

За это уголовное деяние закон предусматривает общественные работы, штраф, арест или лишение свободы на срок до трех лет.

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