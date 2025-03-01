Мужчина погиб, выпав из грузовика и попав под его колеса

В пятницу, 28 февраля, в Ропажи погиб мужчина, упавший с катившегося грузового автомобиля.
По данным пресс-центра Госполиции, 28 февраля, около 11.30 в Ропажи, мужчина выпал из движущегося грузовика MAN, который затем его переехал.
В результате полученных травм мужчина скончался. Обстоятельства трагедии расследуются.
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