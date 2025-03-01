ФОТО. Ушел на прогулку с друзьями и не вернулся: полиция разыскивает пропавшего школьника

Зиемельское управление Рижского регионального управления полиции разыскивает Константина Лихачева, которого в последний раз видели 27 февраля, около 19.30.
Как отмечает полиция, школьник отправился на прогулку с друзьями в центр Риги и не вернулся. У него могут быть проблемы со здоровьем.
Был одет: черная куртка, серый джемпер, темные брюки.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 112.
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