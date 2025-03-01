ФОТО. Ушел на прогулку с друзьями и не вернулся: полиция разыскивает пропавшего школьника

Зиемельское управление Рижского регионального управления полиции разыскивает Константина Лихачева, которого в последний раз видели 27 февраля, около 19.30.

Как отмечает полиция, школьник отправился на прогулку с друзьями в центр Риги и не вернулся. У него могут быть проблемы со здоровьем.