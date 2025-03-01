ФОТО. Генпрокуратура Латвии помогла следователям Харькова собрать информацию о педофиле-насильнике

Благодаря Генеральной прокуратуре Латвии следователи Харькова узнали о еще одной жертве педофила-насильника, работавшего в разных учреждениях областного центра учителем физкультуры.

Один из пострадавших после проработки травмы с психологом смог рассказать обо всем, находясь в Латвии.

По данным украинских СМИ, ранее считалось, что жертв злоумышленника только трое. Однако после того, как дело было обнародовано, информация начала добавляться.

"К нам пошли уже взрослые мужчины, которые в детстве ходили в футбольный кружок, отдыхали в детском лечебно-оздоровительном центре под Харьковом. Выяснилось, что в разное время, на каждом из мест своей работы тренером или учителем подозреваемый принуждал детей к сексуальным контактам", - сообщили в полиции.

Теперь бывшему учителю грозит от пятнадцати лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Fоtо: Харьковская областная прокуратура

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