ФОТО. Польша: в аэропорту задержали гражданку Латвии с партией контрабанды

В Варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена на этой неделе на контрабанде попалась гражданка Латвии. По этому же маршруту вместе с ней с контрабандой ехал и белорус.

По сообщению польских СМИ, сотрудники Таможенно-налоговой службы аэропорта имени Фредерика Шопена предотвратили крупную контрабанду сигарет.

Сначала задержали 43-летнего гражданина Беларуси, следовавшего из Стамбула через Варшаву в Барселону, а затем 29-летнюю гражданку Латвии.

Задержанные не признались, что знакомы, хотя изъятые у них сигареты оказались одной и той же марки. К тому же они ехали по одному и тому же маршруту.

В трех чемоданах белоруса нашли 78 400 нелегальных сигарет, а у путешественницы из Латвии - 40 800 сигарет.

По делу начато расследование. Представитель Таможенно-налоговой службы также подчеркнул, что задержанные путешественники, возможно, действовали сообща, а сигареты получили в одном и том же месте.

Fоtо: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Fоtо: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

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