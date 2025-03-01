ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую без вести женщину

Госполиция разыскивает Анду Памильоне (1986 г.р.), которую в последний раз видели 28 февраля.
Около 13.00 женщина вышла из своего дома в Арес (Саулкрастский край) и пропала.
Ее приметы: рост 176 см, шатенка.
Была одета: синяя куртка с капюшоном, светлые джинсы, спортивная обувь, светлая шапка с черными полосками и помпоном.
При себе был темный рюкзак и большая черная сумка.
Информацию о пропавшей женщине просьба сообщать по телефону 112.
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