ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую без вести женщину

Госполиция разыскивает Анду Памильоне (1986 г.р.), которую в последний раз видели 28 февраля.

Около 13.00 женщина вышла из своего дома в Арес (Саулкрастский край) и пропала.

Ее приметы: рост 176 см, шатенка.

Была одета: синяя куртка с капюшоном, светлые джинсы, спортивная обувь, светлая шапка с черными полосками и помпоном.

При себе был темный рюкзак и большая черная сумка.

Информацию о пропавшей женщине просьба сообщать по телефону 112.

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