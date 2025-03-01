ФОТО. Розовый кабриолет BMW Bolt Drive разбился в Вильнюсе спустя две недели после презентации

Необычный розовый кабриолет BMW, представленный Bolt Drive в День святого Валентина, попал в аварию в Вильнюсе.
Машина, привлекавшая внимание горожан, врезалась в защитную бетонную стену на улице Гележинё Вилко возле туннеля.
Необычный розовый кабриолет BMW, представленный Bolt Drive в День святого Валентина, попал в аварию в Вильнюсе.
Авария произошла около полудня. По словам очевидцев, в автомобиле находились двое молодых людей, а также гигантский плюшевый медведь. Этот яркий BMW планировалось оставить в автопарке Bolt Drive до осени, но он не продержался и месяца.
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