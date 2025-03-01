ФОТО. Розовый кабриолет BMW Bolt Drive разбился в Вильнюсе спустя две недели после презентации

Необычный розовый кабриолет BMW , представленный Bolt Drive в День святого Валентина, попал в аварию в Вильнюсе .

Необычный розовый кабриолет BMW, представленный Bolt Drive в День святого Валентина, попал в аварию в Вильнюсе.

Авария произошла около полудня. По словам очевидцев, в автомобиле находились двое молодых людей, а также гигантский плюшевый медведь. Этот яркий BMW планировалось оставить в автопарке Bolt Drive до осени, но он не продержался и месяца.