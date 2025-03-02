В Иманте людей пугает и угрожает агрессивный неуравновешенный мужчина

В рижском микрорайоне Иманта есть человек, который держит в напряжении не только ближних соседей, но и все окрестности. В соцсетях — десятки жалоб: со слов очевидцев, мужчина угрожает прохожим на улицах и в транспорте, а также громко кричит, ведёт себя агрессивно. В полиции рассказали порталу LSM+, что о ситуации знают и за ней следят.

Жителей Иманты уже некоторое время терроризирует некий мужчина — в "Фейсбуке" много жалоб.

"Стояла около подъезда, разговаривая с соседом, и тут проходит мимо этот человек с очень неприятным и злым лицом. Начал с неприличными словами на нас кидаться и угрожать, что всех нас тут уберёт... Потом я поняла, что это тот самый... Не знаю, что было бы, если сосед рядом не стоял бы..."

"На меня тоже налетел рядом с подъездом, тоже говорил, что убьет и т.д. Честно, очень страшно. Я постоянно его вижу, вечно шляется в районе "Максимы" у кольца".

До реального насилия дело вроде пока не дошло, но он ходит и словесно угрожает всем вокруг. Иногда просто что-то бормочет себе под нос. Всё указывает на районного сумасшедшего, но достоверной информации о его психическом здоровье нет. Но есть фото и видео очевидцев: в кадре тот самый возмутитель спокойствия, на нём неизменно — чёрная куртка, чёрная шапка и камуфляжные штаны.

Последняя запись в фейсбуке об этом человеке собрала более 100 комментариев и несколько десятков человек, которые говорят, что тоже его видели. Увидела эту запись и полиция самоуправления, и там прокомментировали, что в таких случаях нужно обязательно обращаться, звонить по номеру 112.

Пользователи соцсетей также утверждали, будто человек, возможно, живёт на лестничной клетке.

В полиции сообщили, что заведено одно дело об административном правонарушении — процесс был начат 2 декабря 2024 года в связи с нанесением телесных повреждений женщине.

"Призываем жителей, столкнувшихся с агрессией со стороны другого человека, которая может представлять угрозу вашему здоровью или безопасности, незамедлительно звонить в полицию по единому номеру 112. Жителей, располагающих подробной информацией о проявлениях агрессии со стороны этого человека, призываем обратиться в полицию и без промедления предоставить эти сведения, чтобы правоохранительные органы могли принять соответствующие меры", — сказала представитель Рижской муниципальной полиции Кристине Клявениеце.

В Госполиции также отметили, что, несмотря на острую дискуссию в Интернете, никаких заявлений на мужчину не поступало. Но саму дискуссию полиция видела, личность мужчины установила, и информация о возможных рисках зарегистрирована.

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