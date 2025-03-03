Дело о перевозке 81 нелегала на машинах, замаскированных под авто МВД: обвинения предъявлены гражданам Украины и Беларуси

Прокуратура передала в Латгальский районный суд в Даугавпилсе уголовное дело, в рамках которого шестерым иностранцам предъявлены обвинения в перевозке 81 нелегала на микроавтобусах, замаскированную под служебные автомобили МВД Латвии.

Как следует из материалов дела, шесть человек обвиняются в предоставлении организованной группе возможности нелегального проживания в Латвии.

По данным прокуратуры, один из фигурантов дела также обвиняется в незаконном хранении психотропных веществ.

Согласно обвинительному заключению, пятеро граждан Украины и один гражданин Беларуси, движимые корыстными мотивами, согласились присоединиться к организованной группе, созданной лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и осуществлять переправку нелегальных мигрантов с внешней границы Евросоюза в окрестности Риги.

В двух случаях для перевозки нелегальных мигрантов использовалось транспортное средство, замаскированное под микроавтобус Госполиции и на котором использовались дубликаты номерных знаков. Также в одном случае преступники использовали для перевозки нелегалов транспортное средство, замаскированное под автомобиль Государственной пограничной службы и с использованием дубликатов номерных знаков.

Прокуратура инкриминирует обвиняемым три случая перевозки нелегалов, во время которых был перевезен 81 человек, незаконно пересекший белорусско-латвийскую границу.

Как проходили задержания

Как уже сообщалось ранее, в ночь на 1 ноября 2024 года в волости Шкяунес Краславского края был остановлен трафарированный микроавтобус Renault Master, стилизованный под машину Государственной пограничной охраны.

В нем полиция нашла и задержала 25 нелегальных иммигрантов азиатского происхождения. Их перевозчиками оказались граждане Украины.

В свою очередь, 8 октября 2024 года пограничники заметили в приграничной с Беларусью зоне десятки мигрантов, а также их перевозчиков.

Группу удалось задержать после продолжительной погони и предупредительных выстрелов в Айзкраукльском крае.

Из-за плана "Перехват" было частично блокировано движение в Айзкраукльском крае, на дороге Айзкраукле - Екабпилс (волость Стабурага). Речь идет о 17-м км дороги Р76.

Глава Государственной пограничной службы Гунтис Пуятс сообщил, что преследование нелегалов началось у границы, в Силене. В результате погони пострадали четверо нелегалов, находившихся в микроавтобусе.

Как отмечают в прокуратуре, для перевозки мигрантов использовался микроавтобус с поддельными трафаретами Госполиции и проблесковыми маячками. Кроме того, злоумышленники использовали дубликаты оригинальных номерных знаков служебного автомобиля.

Fоtо: Valsts policija

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