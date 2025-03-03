ФОТО. В приграничье задержаны две группы нелегалов; полиция устроила погоню за нарушителями

В конце прошлой недели сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) при поддержке Госполиции задержали в приграничье группу нелегалов, а также их проводников — граждан Украины.

По данным ГПС, 28 февраля пограничники получили информацию о том, что в Краславском крае полиция остановила для проверки автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross, в котором ехали лица азиатского происхождения.

Пограничники задержали пятерых нелегалов, не имеющих при себе документов, а также их проводника — гражданина Украины.

В свою очередь, 2 марта от Госполиции было получено сообщение о том, что в Аугшдаугавском крае, на дороге P69 стражам порядка пришлось устроить погоню за автомобилем Audi, из которого на ходу выпрыгивали пассажиры.

Когда полицейским удалось остановить машину, они застали в ней двух граждан Украины. При проверке территории пограничники нашли группу нелегалов — всего 8 человек.

В отношении проводников-украинцев начаты уголовные процессы.

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