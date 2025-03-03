ВИДЕО. В аварии с BMW на Елгавском шоссе один погибший и трое пострадавших

В ночь с субботы на воскресенье, 2 марта, около 00:50 на Елгавском шоссе в Ценской волости водитель BMW съехал с дороги и врезался в дорожное ограждение.

В результате ДТП погиб один человек. Еще трое – водитель автомобиля и два пассажира – получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, сообщили порталу Delfi в Государственной полиции.

По словам очевидцев, авария, возможно, произошла из-за лихачества и высокой скорости. Два автомобиля на большой скорости мчались по шоссе, и вскоре после этого произошла авария.

"Мы с подругой ехали из Риги. По правой полосе, где сплошная линия, нас на огромной скорости обогнали два автомобиля. Дальше мы увидели аварию. Молодая женщина лежала посреди шоссе без признаков жизни. Думаю, водитель BMW просто не справился с управлением, потому что они мчались с бешеной скоростью", – рассказала порталу Sadursme очевидец происшествия.

По факту ДТП Государственная полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства случившегося.

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