Полицейские заметили 6-летнего мальчика на дороге, ребенок ушел от нетрезвого отца

В минувшие выходные сотрудники полиции в Салдусском крае заметили мальчика, который шел один по обочине дороги. Полицейские выяснили, что отец мальчика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставил своего шестилетнего сына без присмотра, ребенок ушел на улицу. Отец ребенка был привлечен к административно ответственности.

В минувшие выходные, 2 марта, около 18:20 сотрудники Управления государственной полиции Курземского региона, патрулируя в Эмбурге (Салдусский край, волость Циецере), заметили мальчика, который шел один по правой стороне дороги, в месте, где нет пешеходной дорожки.

Сотрудники правоохранительных органов подошли к мальчику и начали с ним разговаривать. Мальчик, отвечая на вопросы, сообщил полицейским свое имя, фамилию, возраст - 6 лет, а также то, что он идет к своей матери, назвал имя матери и место жительства.

Мальчик объяснил, что ему стало скучно, и он, ничего никому не сказав, ушел домой, который находится примерно в 11 километрах. Сотрудники полиции проверили информацию о мальчике, выяснив данные его мамы и отца, а также их место жительства.

Стражи порядка вместе с мальчиком поехали к его отцу. Мужчина пояснил, что около 18:00 ушел со двора, оставив мальчика без присмотра. Когда мужчина вернулся во двор, мальчик уже ушел, после чего отец начал искать его.

Мужчина также пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что употреблял алкоголь. Проверка показала, что мужчина находился под воздействием 1,12 миллилитра алкоголя. На место происшествия прибыла мать мальчика, и ребенок был передан на попечение женщины.

Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении в отношении отца ребенка.

Согласно Закону о защите прав детей, подобное административное правонарушение наказывается предупреждением или штрафом в размере до 210 евро.Материалы будут направлены в административную комиссию муниципалитета Салдуса для принятия решения о размере штрафа.

Полиция подчеркивает, что одной из самых ответственных и важных задач родителей является забота о жизни и безопасности своих детей!

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