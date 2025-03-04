ВИДЕО. Без дверей, крышки багажника, фар и номеров: полицию шокировал VW в критическом состоянии

В минувший понедельник полиция получила информацию от бдительных автомобилистов, сообщивших, что на дороге Арциемс — Пуйкуле — Урга — Браслава замечен автомобиль в очень плохом техническом состоянии и без номерных знаков.

Как отмечает пресс-центр Госполиции, когда полицейские остановили VW Passat, то были в шоке от ее внешнего вида и критического технического состояния.

У автомобиля не было передних дверей, у багажника отсутствовала крышка, не оказалось также госномеров. Также машина оказалась не зарегистрирована, отсутствовал и техосмотр.

Кроме того, не было у автомобиля фонарей, ремней безопасности. Полицию также удивил факт, что в автомобиле, который находится в критическом техсостоянии, перевозили незакрепленный груз.

Водитель (1969 г.р.) пояснил полиции, что направлялся в магазин. Правда, у мужчины не оказалось прав на управление транспортным средством.

За констатированные нарушения водитель оштрафован на 345 евро, также на него составлены девять административных процессов. Кроме того, полиция приняла решение о конфискации машины.

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