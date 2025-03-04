ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести жителя Юрмалы

Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает Марека Иванова (1996 г.р.), который в последний раз выходил на связь с родственниками 2 марта.

Также известно, что в тот же день его видели дома в Юрмале. Мужчина может передвигаться на автомобиле BMW (госномер MI550).

Его приметы: рост 178 см, худощавый, волосы коротки.

Был одет: темная одежда.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67086678 или 112.

Fоtо: Valsts policija

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