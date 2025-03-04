ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую без вести школьницу

Госполиция разыскивает Кейту Рубене (2010 г.р.), которую в последний раз видели в Айзкраукле.

Девочка вышла 1 марта из своего дома по улице Маурену и пропала.

Ее приметы: рост 160 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые, в носу пирсинг, на носу слева шрам.

Была одета: черная куртка, черные широкие брюки, светлая обувь Nike. С собой была небольшая сумка на плечо.

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефону 112.

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