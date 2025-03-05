По подозрениям во взяточничестве задержаны пограничник и пять представителей логистических компаний

В конце февраля Бюро внутренней безопасности (IDB) задержало одного сотрудника Государственной пограничной охраны и пятерых представителей транспортно-логистических компаний по подозрениям в коррупционной деятельности в составе организованной группы, сообщили порталу Delfi в IDB.

В рамках уголовного процесса в помещениях Госпогранохраны были проведены обыски, в то же время были проведены процессуальные действия в помещениях транспортно-логистической компании, нескольких объектах недвижимости и транспортных средствах.

В рамках расследования были обнаружены и изъяты предметы, которые могут иметь отношение к расследуемому преступлению.

Всем задержанным предоставлен статус лиц, имеющих право на защиту.

К сотруднику Госпогранохраны и одному представителю транспортно-логистической компании применена мера пресечения - заключение под стражу.

Расследование IDB проводится в тесном сотрудничестве с Прокуратурой по расследованию преступных деяний на службе в государственных институциях

В интересах следствия более подробная информация на данный момент не предоставляется.

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