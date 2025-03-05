Полиция призывает прокуратуру начать уголовное преследование двух мужчин за покушение на убийство в Даугавпилсе

На минувшей неделе Государственная полиция передала в прокуратуру уголовный процесс для начала уголовного преследования. Дело связано с покушением на убийство Даугавпилсе в октябре прошлого года, сообщили порталу Delfi в полиции.

По подозрениям в совершении преступления стражи порядка задержали двух мужчин, которые на данный момент находятся под стражей.

Как сообщалось ранее, 23 октября прошлого года в Госполицию поступила информация о том, что в Даугавпилсе, на улицу Андрея Пумпура, около 1.42 ночи двое мужчин подъехали на автомобиле Audi A6, после чего целенаправленно направились к автомобилю Mercedes Benz, где в тот момент находились еще двое мужчин - 1971 и 1997 годов рождения.

У одного из нападавших было огнестрельное оружие, которым он угрожал находившимся в машине мужчинам, и произвел один выстрел через оконное стекло, ранив водителя автомобиля. Мужчина был доставлен в местную больницу.

В течение нескольких часов Госполиция установила личности обоих преступников. Сотрудники Батальона специальных задач совместно с сотрудниками Отдела реагирования Южно-Латгальского участка Латгальского регионального управления задержали двух мужчин - 1991 и 1988 годов рождения. На данный момент оба находятся под стражей.

В ходе расследования стражи порядка также выяснили, что один из подозреваемых перевозил в своем автомобиле Audi A6 обрез охотничьего ружья 16-го калибра.

У полиции есть информация о том, что, вероятно, именно это оружие могло быть использовано во время совершения преступления. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли у мужчин два огнестрельных оружия, а также 11 патронов, один стреляный патрон, одежду, маску и другие вещественные доказательства.

Fоtо: Valsts policija

Fоtо: Valsts policija

Госполиция завершила расследование в рамках этого уголовного процесса 28 февраля 2025 года. Дело было передано в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Мужчин призывают привлечь к уголовной отвественности в связи со второй частью 118-й статьи и четвертой части 15-й статьи Уголовного закона за покушение на убийство, а также в связи со второй частью 233-й статьи - покупка, хранение, ношение, перевозка, передача или продажа огнестрельного оружия, его основных составляющих и боеприпасов без соответствующего разрешения.

Вторая часть 118-й статьи Уголовного закона предусматривает наказние в виде пожизненного лишения свободы, либо лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с пробационным надзором на три года, с конфискацией имущества или без таковой.

Госполиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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