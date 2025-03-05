За ограбления пенсионерок в Риге задержаны двое мужчин

Государственная полиция задержала мужчину, который в начале года в трех микрорайонах Риги ограбил несколько женщин пенсионного возраста, вырвав у них из ушей серьги, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

Стражи порядка также установили возможного сообщника грабителя, который продал украденные украшения в ломбард.

В связи со случившимся начат уголовный процесс, а подозреваемый в ограблении мужчина заключен под стражу.

Полиция получила информацию о трех подобных ограблениях, совершенных этой зимой. В Риге, в районах Агенскалнс, Кенгарагс и Саркандаугава, мужчина ограбил на улице женщин пенсионного возраста - сначала он их преследовал, а затем вырывал серьги из ушей.

26 февраля стражи порядка задержали двух человек: мужчину 1991 года рождения, который, по имеющейся у полиции информации, продал украденные серьги в ломбард, и мужчину 1983 года рождения, который подозревается в ограблении.

В Госполиции подчеркнули, что старший мужчина в прошлом был уже пять раз осужден за ограбления и кражи, а в одном уголовном процессе насчитывалось 15 преступных эпизодов.

Первая часть 176-й статьи Уголовного закона предусматривает, что за ограбление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо кратковременного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо штрафа с конфискацией имущества или без таковой.

Суд назначил мужчине 1983 года рождения меру пресечения - заключение под стражу.

Госполиция уже вернула одной женщине украденные серьги, изъяв их из ломбарда.

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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