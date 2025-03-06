На Тинужском шоссе перевернулся грузовик с капустой

В среду, 5 марта, на Тинужском шоссе в Огрском крае в аварию попал грузовик, из которого высыпалась капуста.

В Госполиции сообщили, что вызов на место аварии поступил около 16.00.

В распоряжении полиции нет информации о пострадавших.

На опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, что грузовик перевернулся на бок и из него высыпалось много кочанов капусты.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !