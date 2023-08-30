По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции, вызов на пульт дежурного поступил в 15.55.
От полученного ранения пострадавший скончался.
По "горячим" следам удалось задержать подозреваемого 1968 г.р. Известно, что ранее он был судим за убийство, хулиганство и кражи.
По делу начат уголовный процесс по статье 116 Уголовного закона Латвии — "Убийство". Задержанный помещен в изолятор, решается вопрос о мере пресечения.
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