По информации Госполиции, в минувший вторник, в Риге, на перекрестке улиц Дзелзавас и Стирну, неподалеку от рынка и автозаправки, в ходе бытового конфликта мужчина получил смертельное ножевое ранение в горло.

По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции, вызов на пульт дежурного поступил в 15.55.

От полученного ранения пострадавший скончался.

По "горячим" следам удалось задержать подозреваемого 1968 г.р. Известно, что ранее он был судим за убийство, хулиганство и кражи.