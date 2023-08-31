Распространение снятой молодыми спортсменами порнографии среди сверстников побудило спортивное сообщество принять меры по разработке единых инструкций борьбе с этим явлением и для того, чтобы обеспечить поддержку вовлеченной молодежи. Об этом сообщает LSM.lv.

После сюжета Латвийского телевидения о распространении порнографии со сверстниками среди молодых спортсменов Министерство образования и науки (МОН) созвало на совещание в понедельник ответственные учреждения. Министерство призывает организации принять меры и разработать единый Кодекс этики, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

"Это был такой большой, неприятный сюрприз не только для министерства, но и для всего спортивного сообщества в целом. После наших переговоров в понедельник перед спортивными организациями поставлена ясная задача качественно работать над новым, обширным Кодексом этики, включая модель мониторинга и внедрения, чтобы это был не только красивый документ, но и означал активные действия, касающихся спортивных федераций", — заявил директор Департамента спорта МОН Владимир Штейнбергс.

В то же время планируется провести информационную кампанию, создание которой МОН делегировало спортивным и неправительственным организациям.

Планируется обучать молодежь ответственному и безопасному использованию социальных сетей, чтобы избежать нежелательных последствий.

Президент Латвийского совета спортивных федераций (LSFP) Эйнарс Фогелис привел в качестве примера привлечение специалистов по интеграции в федерации для решения случаев насилия и домогательств. В то же время Фогелис подчеркнул ответственность государства за создание изменений.

"Здесь речь идет фактически о командной работе, при участии в которой, если говорить спортивной терминологией, всех игроков, мы можем надеяться на результат", — заявил Фогелис.

В свою очередь, генеральный секретарь Латвийского олимпийского комитета Карлис Лейниекс сообщил, что в настоящее время в спортивной отрасли идут дискуссии о наиболее эффективном плане действий, который поможет достичь как можно более полноценного результата образовательными и педагогическими методами.

Уже сейчас Закон о защите прав детей обязывает сообщать о физическом или эмоциональном насилии над ребенком. В свою очередь, Кодекс этики и информационная кампания необходимы для предотвращения подобных случаев.