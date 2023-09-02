В пятницу, 1 сентября, в Латвии зарегистрировано 136 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 13 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Среди пострадавших были четверо пешеходов, один велосипедист и один водитель электроскутера.

В пятницу полиция составила 456 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 195 водителей оштрафованы за превышение скорости, один водитель — за агрессивное вождение.