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В пятницу, 1 сентября, в Латвии зарегистрировано 136 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 13 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Среди пострадавших были четверо пешеходов, один велосипедист и один водитель электроскутера.

В пятницу полиция составила 456 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 195 водителей оштрафованы за превышение скорости, один водитель — за агрессивное вождение.

12 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения, один — в состоянии наркотического опьянения. За вождение в нетрезвом виде начато три административных и десять уголовных дел.

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