Среди пострадавших были четверо пешеходов, один велосипедист и один водитель электроскутера.
В пятницу полиция составила 456 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 195 водителей оштрафованы за превышение скорости, один водитель — за агрессивное вождение.
12 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения, один — в состоянии наркотического опьянения. За вождение в нетрезвом виде начато три административных и десять уголовных дел.
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