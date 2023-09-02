Приметы: рост 170 сантиметров, хрупкое телосложение, темно-каштановые волосы длиннее лопаток. Подросток была одета в черные широкие брюки, белую футболку, черную куртку, а на ногах у нее были белые кроссовки.
Госполиция призывает отозваться всех, кто знает возможное местонахождение девочки, и сообщить об этом по номерам телефонов 65002400 или 110.
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