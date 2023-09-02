Государственная полиция разыскивает пропавшую Катрину Валтере 2008 года рождения, которая вышла из своего дома на улице Авоту в Лиелварде в пятницу, 1 сентября, около 12 часов и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 170 сантиметров, хрупкое телосложение, темно-каштановые волосы длиннее лопаток. Подросток была одета в черные широкие брюки, белую футболку, черную куртку, а на ногах у нее были белые кроссовки.