Фото: Valsts policija
Государственная полиция разыскивает пропавшую Катрину Валтере 2008 года рождения, которая вышла из своего дома на улице Авоту в Лиелварде в пятницу, 1 сентября, около 12 часов и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 170 сантиметров, хрупкое телосложение, темно-каштановые волосы длиннее лопаток. Подросток была одета в черные широкие брюки, белую футболку, черную куртку, а на ногах у нее были белые кроссовки.

Госполиция призывает отозваться всех, кто знает возможное местонахождение девочки, и сообщить об этом по номерам телефонов 65002400 или 110.

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