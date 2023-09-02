В субботу, 2 сентября, Государственная полиция сообщила, что пропавшая 1 сентября Катрина Валтере 2008 года рождения, которая вышла из своего дома на улице Авоту в Лиелварде, нашлась.

Приметы: рост 170 сантиметров, хрупкое телосложение, темно-каштановые волосы длиннее лопаток. Подросток была одета в черные широкие брюки, белую футболку, черную куртку, а на ногах у нее были белые кроссовки.