Приметы: рост 170 сантиметров, хрупкое телосложение, темно-каштановые волосы длиннее лопаток. Подросток была одета в черные широкие брюки, белую футболку, черную куртку, а на ногах у нее были белые кроссовки.
Вечером 2 сентября Катрина Валтере нашлась. Госполиция выражает благодарность СМИ и всем, кто делился информацией о ее поисках.
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