В субботу, 2 сентября, утром в результате столкновения грузовика и фургона на Бауском шоссе (A7) в Брунавской волости пострадал человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вызов к месту происшествия спасателям поступил в 6.44 утра. После столкновения в фургоне был зажат человек.

Спасатели освободили его с помощью гидравлических инструментов и передали сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

У обоих транспортных средств также была обнаружена утечка топлива, которую удалось остановить. На данный момент на месте происшествия продолжаются работы по откачке остатков топлива из цистерны и уборке проезжей части дороги..

В Latvijas valsts ceļi сообщили, что на месте аварии, на 79-м километре шоссе, возле молочного завода в Гренцтале, движение транспорта осуществляется по одной полосе.