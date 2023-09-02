Вызов к месту происшествия спасателям поступил в 6.44 утра. После столкновения в фургоне был зажат человек.
Спасатели освободили его с помощью гидравлических инструментов и передали сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).
У обоих транспортных средств также была обнаружена утечка топлива, которую удалось остановить. На данный момент на месте происшествия продолжаются работы по откачке остатков топлива из цистерны и уборке проезжей части дороги..
В Latvijas valsts ceļi сообщили, что на месте аварии, на 79-м километре шоссе, возле молочного завода в Гренцтале, движение транспорта осуществляется по одной полосе.
За минувшие сутки в VUGD поступило 42 вызова - пять были связаны с тушением пожаров, 24 со спасательными работами, а 13 вызовов оказались ложными.