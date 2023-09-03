3 сентября в 18:33 в Государственную полицию поступил звонок, что в центре Риги на перекрестке улицы Кр. Валдемара и бульвара Калпака произошло столкновение автомобилей Volkswagen и BMW.
По предварительной информации, которой располагает полиция, в результате аварии пострадала водитель BMW. Женщина с легкими травмами госпитализирована, пояснили порталу Delfi в Службе скорой медицинской помощи.
Как видно на фотографиях очевидцев, в ДТП попал новый BMW M4 Competition – этот спортивный модифицированный автомобиль оснащен бензиновым турбомотором мощностью 50 лошадиных сил. А другим участником аварии стал электрический VW e-Golf.
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