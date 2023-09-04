К поискам пропавшего пенсионера присоединились волонтеры, которым также требуется поддержка, чтобы расширить поиск.
"Всех, кто может прийти на помощь, прошу откликнуться! Приблизительное место известно, нужны люди, чтобы прочесать территорию. Особенно нужны те, кто хорошо знает эту местность. Также прошу дачников, которые находились на выходных в Ечи, посмотреть на фото, не видели ли они мужчину или возможно, что-то слышали", — говорится в сообщении волонтера Елены Осиповой.
Если в вашем распоряжении имеется информация о Никите Соловьеве, просьбы сообщать в полицию по телефону 110 или по телефонам 29693881, 24782180.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.