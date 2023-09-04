29 августа лиепайчанин Никита Соловьев (1936 г.р.) отправился в лес из кооператива Flora L в Ечи и до сегодняшнего для его местонахождение неизвестно. Родные просят помочь в поисках.

К поискам пропавшего пенсионера присоединились волонтеры, которым также требуется поддержка, чтобы расширить поиск.

"Всех, кто может прийти на помощь, прошу откликнуться! Приблизительное место известно, нужны люди, чтобы прочесать территорию. Особенно нужны те, кто хорошо знает эту местность. Также прошу дачников, которые находились на выходных в Ечи, посмотреть на фото, не видели ли они мужчину или возможно, что-то слышали", — говорится в сообщении волонтера Елены Осиповой.