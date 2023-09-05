Как отмечает Degpunktā, о том, что произошло в минувшее воскресенье в печально известном на всю округу доме, толком не знают и сами местные жители. Однако по их рассказам на место происшествия приехали несколько нарядов полиции и медики.
"Что-то слышал. Там была полиция, которая приходила с собакой. Три машины приезжало. Кого-то то ли пырнули, то ли не пырнули. Одного из них я знаю. Но не знаю, его ли пырнули", — рассказал журналистам местный житель.
Соседи предполагают, что трагедия могла произойти на почве распития алкоголя: видимо, выпили и чего-то, как обычно в таких случаях водится, не поделили. Однако более точную информацию о ЧП должна предоставить полиция.
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