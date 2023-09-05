В одном из многоквартирных домов Вецмилгрависа на улице Эммас, возможно, убили человека. На месте происшествия работали полиция и эксперты, однако в Госполиции в интересах следствия пока воздержались от комментариев, не подтвердив, но и не опровергнув факт преступления.

Как отмечает Degpunktā, о том, что произошло в минувшее воскресенье в печально известном на всю округу доме, толком не знают и сами местные жители. Однако по их рассказам на место происшествия приехали несколько нарядов полиции и медики.

"Что-то слышал. Там была полиция, которая приходила с собакой. Три машины приезжало. Кого-то то ли пырнули, то ли не пырнули. Одного из них я знаю. Но не знаю, его ли пырнули", — рассказал журналистам местный житель.