Фото: Saldus novada pašvaldība
В райне Салдуса на производственном объекте вспыхнул пожар. Его тушением в настоящее время занимаются более 30 пожарных, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Информация о возгорании поступила в 16.25.

Промышленная территория охвачена открытым пламенем, периодически взрываются газовые баллоны.

В настоящее время ведутся работы по локализации и тушению огня, охлаждается здание.

В настоящее время на месте происшествия работают более 30 пожарных, задействованы семь автоцистерн, две автолестницы, а также спасательная машина.

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