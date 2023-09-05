В райне Салдуса на производственном объекте вспыхнул пожар. Его тушением в настоящее время занимаются более 30 пожарных, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Информация о возгорании поступила в 16.25.

Промышленная территория охвачена открытым пламенем, периодически взрываются газовые баллоны.

В настоящее время ведутся работы по локализации и тушению огня, охлаждается здание.