Информация о возгорании поступила в 16.25.
Промышленная территория охвачена открытым пламенем, периодически взрываются газовые баллоны.
В настоящее время ведутся работы по локализации и тушению огня, охлаждается здание.
В настоящее время на месте происшествия работают более 30 пожарных, задействованы семь автоцистерн, две автолестницы, а также спасательная машина.
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